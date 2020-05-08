مستشار السيسي: إجراء تحاليل فيروس كورونا لعدد كبير جدا من الناس بلا مبرر مجهد ومكلف

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر متوقعة، موضحا أن إجراء تحاليل لعدد كبير مجهد ومكلف.

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وأوضح خلال تصريحات متلفزة، أن الأمراض الفيروسية في أزمنة الأوبئة يحدث بها تصاعد في أعداد الحالات ثم تأتي مرحلة تتسم بنوع من الثبات، ثم يبدأ استقرار المرض حتى ينتهي الوباء.

وأضاف أن مصر بدأت في انتهاج إجراءات إكلينيكية وطبية لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة مبكرة، ليتم عزل الحالات البسيطة والمتوسطة، والتدخل بشكل مناسب للحالات الخطيرة، مشيرا إلى أن إجراء التحاليل لعدد ضخم جدا من الناس بلا مبرر مجهد ومكلف وقد لا يضيف جديدا في عملية الاكتشاف، فضلا عن أن مراعاة مصر لهذا الأمر من باب الترشيد وليس التوفير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية