وزارة الصحة المصرية تقدم 7 نصائح هامة لتجنب إصابة مرضى السكر بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، عن 7 نصائح هامة لحماية مرضى السكر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة إنه من الضروري الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي، والتحليل مرتين أو ثلاثة في اليوم.

وأوضحت أنه يجب أن يكون لدى المريض إمدادات كافية من الدواء سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر مع الالتزام بوجود مواعيد منتظمة لتناول الطعام والنوم.

ونوهت الوزارة بأنه من الضروري غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواصل الدائم مع الفريق الطبي.

المصدر: RT