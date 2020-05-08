اليونان تتخذ خطوة "طال انتظارها" تجاه سوريا!

أعلن بيان لوزارة الخارجية اليونانية، أن وزير الخارجية نيكوس دندياس، عين السفيرة السابقة، تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا.

ورأت وسائل إعلام يونانية، أن هذه الخطوة تعني أن اليونان تسير أخيرا على طريق، طال انتظارها، نحو تطبيع العلاقات مع سوريا.

وأعلن رئيس الدبلوماسية اليونانية على حسابه في "تويتر" بدء هذه الانطلاقة بقوله: "بموجب قراري، يتم تعيين السفيرة تاسيا أثاناسيو كمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية اليونانية للشؤون السورية".

Με απόφασή μου, η Πρέσβυς Τασία Αθανασίου ορίζεται ως Ειδικός Απεσταλμένος του @GreeceMFA για θέματα Συρίας. https://t.co/7UkndaKhkR — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2020

ونقلت صحيفة "greek city times" عن بيان للخارجية اليونانية قوله إن "الأمر سيشمل اتصالات حول الأبعاد الدولية لسوريا والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا".

وأوضحت الوزارة أيضا أن تاسيا أثاناسيو، المبعوثة الخاصة إلى سوريا "كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009 إلى 2012، عندما أشرفت حينها على تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك".

ورأت الصحيفة في هذا الإجراء "خطوة استراتيجية للغاية من قبل وزارة الخارجية حيث تم تكلف شخص على دراية بسوريا وسلطاتها، ما يشير إلى أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يتم استعادة السفارة في دمشق".

وأشارت الصحيفة اليونانية أيضا إلى أنه "بإعادة فتح العلاقات مع سوريا سوف يميل توازن القوى في شرق البحر المتوسط مرة أخرى ​​لصالح اليونان، لأن تركيا ليس لديها أي حليف في المنطقة، باستثناء حكومة الإخوان المسلمين المحاصرة في ليبيا التي هي على وشك الانهيار تحت ضغط الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر".

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن "تركيا على الرغم من أنها قضت ثماني سنوات في محاولة الإطاحة بالأسد من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك محاولة غزو فاشلة لمحافظة إدلب في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى دعم المنظمات الإرهابية، إلا أنها فشلت تماما في كل مسعى".

المصدر: greek city times