على الرغم من كورونا.. كردستان العراق يقرر فتح المساجد

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبز إسماعيل، إن "جميع المساجد في الإقليم ستعيد فتح أبوابها اعتبارا من الاثنين 11 أيار المقبل".

وأضاف، أن "القرار اتخذ بالتشاور مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة"، مشددا على وجوب الالتزام بالإرشادات الصحية.

وأوضح، أن "القرار يشمل أداء صلاة الجمعة جماعة في جميع المساجد".

وقررت اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كردستان العراق تعليق صلاة الجمعة في المساجد منذ مطلع مارس الماضي.

وسجل الإقليم 391 إصابة بفيروس كورونا، بينها 361 حالة تماثلت للشفاء، و5 وفيات، فيما لا يزال 25 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

المصدر: "رووداو"