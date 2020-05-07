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أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا
Reuters Ali Jarekji
عودة الأردنيين إلى المملكة - أرشيف
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أكد مواطن أردني مقيم في كندا اليوم الخميس، أن رحلة عودته إلى الأردن ألغيت، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الطالب الأردني محمد العتوم: "كان من المفترض أن أكون على متن الطائرة المتجهة اليوم من مونتريال الكندية إلى العاصمة عمان".

وأضاف: "شعرت بأعراض خفيفة وذهبت للفحص وتبين إصابتي بفيروس كورونا، ما ألغى عودتي إلى الأردن".

ودعا العتوم جميع الطلاب والمواطنين في كافة بقاع الأرض، والراغبين بالعودة إلى بلادهم، لإجراء الفحوص اللازمة عند الشعور بإعراض الرشح والإنفلونزا، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن السفارة تتابع حالته الصحية، وكذلك السلطات الصحية في مدينة مونتريال، وأن حالته الصحية شبه مستقرة، وأنه يعاني من أعراض خفيفة للمرض.

المصدر: "خبرني"

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