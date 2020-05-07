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الجيش السعودي يشارك في تطبيق حظر التجول

أخبار العالم العربي

الجيش السعودي يشارك في تطبيق حظر التجول
Reuters
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شرعت القوات البرية السعودية في المشاركة بجهود تطبيق منع التجول، وذلك ضمن إجراءات البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتباشر القوات البرية السعودية على مدار الساعة جنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، بتنفيذ عدد من المهمات الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.

من جهة أخرى، شاركت القوات الخاصة للأمن والحماية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق منع التجول بمحافظة أملج، ونفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر خطتها مع القطاعات الأمنية المشاركة حسب المهمات الأمنية المسندة لها، حيث تمركزت دورياتها في الميادين والتقاطعات ومداخل الأحياء لحفظ النظام وضمان صحة المجتمع بالحد من انتشار الفيروس.

المصدر: عكاظ

 

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