توكل كرمان تضم إلى مجلس الإشراف العالمي على محتوى فيسبوك وإنستغرام

أعلنت الناشطة اليمنية في حقوق الإنسان توكل كرمان اليوم الخميس، عن انضمامها إلى مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتبت كرمان على صفحتها في "فيسبوك": "يسعدني الانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وإنستغرام، الذي لم يعد احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات ممكنا بفضل منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "فيسبوك - عبارة عن منصة تحمي حقوق الناس في حرية التعبير وتفي بحاجتهم للتواصل الاجتماعي.. الحكومات الاستبدادية ترغب في إيقافها لمنع مواطنيها من الحصول على أصواتهم الخاصة.. أنضم إلى مجلس الإشراف للمساعدة في حماية أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير".

وتابعت: "فخورة جدا بأن زملائي في مجلس الاشراف لديهم تجارب متنوعة ومعتقدات مختلفة، أتوا من خلفيات ووجهات نظر مهنية وثقافية وسياسية ودينية متنوعة، وقد تم اختيارهم من مناطق متفرقة من العالم، وهم يتحدثون أكثر من 27 لغة".

وأشارت الناشطة اليمنية إلى أن ما يجمع هؤلاء، أنهم من "القيادات العالمية المشهورة والمعروفة بانحيازها للقيم الديمقراطية ودفاعها عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير".

وتابعت: "سنعمل بكل استقلالية وشفافية ووضوح للفصل في قضايا المحتوى على المنصتين، واتخاذ قرارات ملزمة بشأن ما ينشر وما الذي يجب أن لا ينشر فيهما، مع مراعاة حرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان".

وأضافت: "سنكون عدسة ناقدة ومساءلة للمنصتين، وقراراتنا في المجلس ستكون ملزمة لهما وسيعملان على تنفيذها بغض النظر عن مصالحهما الاقتصادية أو السياسية".

المصدر: "توكل كرمان – فيسبوك"