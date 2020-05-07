الحريري: لست نادما على مقاطعة اجتماع بعبدا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أنه "لن يندم" على مقاطعة الاجتماع المالي في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة متابعة البحث مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحريري للصحفيين، إن "ما حصل في قصر بعبدا لم يكن مفيدا، وكل شخص هو حر بموقفه السياسي، وأنا لدي قناعة بأن الأمور لا تعالج هكذا"، مؤكدا أنه "إذا كان المطلوب إجماع وطني على الخطة، فكيف نعمل على تهديم النظام الاقتصادي؟".

وأضاف: "نحن بحاجة للمجتمع العربي والدولي ونقوم بهدم القطاع المصرفي والدولة مدينة بـ90 مليار، ولكنهم يريدون تحميل المصارف ومصرف لبنان المسؤولية"، مشيرا إلى أنه "لن أذهب إلى بعبدا وليس هناك من وساطات والخطة تصف الوضع، لكن الحلول تأتي عبر صندوق النقد".

وتابع: "الناس تريد أفعالا لا أقوالا، أما استمرار النقاش في بعبدا فهو التفاف على الطائف، ويجب أن تناقش بمجلس النواب.. عندما حضرنا حوارات في بعبدا كنا هناك لمواجهة الفتنة".

وأكد، أنه "مستعد للمحاسبة، ولكن غيري ليس مستعدا ليتحاسب عن شيء".

المصدر: "وكالات"