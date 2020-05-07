قصة "مارد سيناء" مجند الجيش المصري الذي احتضن أحد الإرهابيين قبل تفجيره حزاما ناسفا (صور)
عرض مسلسل "الاختيار" المصري، لقطة مؤثرة في نهاية الحلقة الـ13، حيث قام أحد الجنود المصريين باحتضان أحد الإرهابيين قبل تفجير نفسه في الجنود.
وظهرت في المسلسل قصة الجندي المصري محمد أيمن شويقة، والمعروف إعلاميا بـ"مارد سيناء"، عندما احتضن أحد الإرهابيين قبل أن يفجر الحزام الناسف ليفتدي زملاءه.
وأكد أيمن شويقة والد الجندي وفقا لجريدة "اليوم السابع" أنه حرص على متابعة المسلسل منذ البداية، مضيفا أن "الاختيار لا يمثل فقط الشهيد أحمد المنسي بل يمثل كل شهداء الوطن والذين اختاروا التضحية بحياتهم من أجل الوطن وقدموه على أنفسهم".
وأشار إلى أن نجله أحد القلائل الذين كرمتهم الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بإنتاج فيلم تسجيلي عنه يحكى بطولاته وكيف ضحى بنفسه واحتضن أحد الإرهابيين الذي كان يرتدى حزاما ناسفا وافتدى زملاءه من كتيبة الصاعقة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية