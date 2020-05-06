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مصر.. 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا

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مصر.. 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا
AFP Ahmed HASAN
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7588 والوفيات إلى 469، فيما خرج 85 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2314.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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