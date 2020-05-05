مقتل جندي أمريكي في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي يوم 4 مايو كان ضمن مهمة "العزم المتأصل" في أربيل، في إقليم كردستان العراق.

وأفادت الوزارة بأن الجندي توفي في حادث غير مرتبط بعملية عسكرية، مشيرة إلى أن تحقيقا فتح لمعرفة الأسباب.

وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي المكون من أكثر من 60 دولة ويشن غارات جوية على معاقل "داعش" في العراق وسوريا منذ ما يقارب العامين، كما تتولى قوات التحالف تقديم المشورة لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

جدير بالذكر أن سلاح الجو الملكي البريطاني أعلن اليوم، أنه نفذ غارة جوية استهدفت تنظيم" داعش".

وكشف المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، الثلاثاء، عن تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية في قضاء بيجي، الأسبوع الماضي، استهدفت أوكارا لـ"داعش".

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي إن سلاح الجو الملكي يواصل القيام بمهام استطلاع يومية مسلحة فوق العراق وشرق سوريا كجزء من التحالف العالمي ضد "داعش".

المصدر: RT + وكالات