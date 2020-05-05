فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد الإجمالي إلى 538

أعلنت وزیرة الصحة الفلسطینیة مي الكیلة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 6 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19"، ما رفع الحصیلة الإجمالية للإصابات بالجائحة إلى 538 حالة.

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وقالت الكیلة في بیان صحفي إن الإصابات الجدیدة بینھا 4 حالات لمخالطي مصاب في بلدة السموع قرب الخلیل، وحالتان في منطقة الطور داخل مدینة القدس.

وأضافت أن من بین المصابین 3 أطفال، فیما أشارت كذلك إلى تسجیل 25 حالة تعاف جدیدة لمصابین في بیت لحم ورام الله والخلیل وضواحي القدس، لیرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168.

وأكدت الكیلة أن الحالة الصحیة لجمیع المصابین مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العنایة المكثفة.

المصدر: وكالات