وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمحافظة الخليل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 6 منها في السموع، وإصابة واحدة في مدينة الخليل وإصابة في الظاهرية بمحافظة الخليل.

إقرأ المزيد

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الإصابات سجلت لدى 3 عمال و5 مخالطين، مضيفة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة فإن الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 532 إصابة في فلسطين.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقائية وتجنب الزيارات العائلية وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف كورونا في فلسطين د. كمال الشخرة إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي المصابين الثمانية، حيث يتم أخذ عينات منهم لفحصها.

المصدر: RT