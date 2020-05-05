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هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

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هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا
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ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المركز الوطني للزلازل.

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وجاء في بيان المركز الوطني للزلازل: "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ".

يذكر أن سلسلة هزات متتالية وصف بعضها بالخفيفة إلى المتوسطة ضربت الساحل السوري آواخر شهر أبريل الماضي.

وسجلت في الأول من أيار الجاري هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية السورية التركية.

المصدر: وكالات 

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