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سوريا.. هزة أرضية خفيفة ثانية مساء اليوم

أخبار العالم العربي

سوريا.. هزة أرضية خفيفة ثانية مساء اليوم
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سجلت محطات الرصد في سوريا هزة أرضية ثانية خفيفة الشدة شمال مدينة اللاذقية.

وذكر المركز الوطني للرصد الزلزالي أن الهزة حدثت الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم وكانت بقوة 2.6 على مقياس ريختر، وبعمق 30 كم في البحر الأبيض المتوسط على مسافة 38 كم شمال مدينة اللاذقية.
وكان المرصد سجل اليوم هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 15 كم حوالي الرابعة فجرا قبالة الساحل السوري، وعلى بعد 36 كم شمال مدينة اللاذقية في البحر المتوسط.
يذكر أن المنطقة تتعرض منذ بدايات الشهر الجاري لعدد من الهزات التي تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

وقد شهدت محافظة اللاذقية، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، في 15 من الشهر الجاري.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

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