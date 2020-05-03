عنصر في قوات الأمن الأردنية يطلق النار بالخطأ في محيط السفارة الأمريكية

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، أن أحد عناصرها أطلق عن طريق الخطأ عدة طلقات نارية في محيط السفارة الأمريكية في عمان في حادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان أصدرته مساء الأحد: "في مساء هذا اليوم وأثناء قيام أحد رجال الأمن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأمريكية خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ".

وأضاف البيان أن الطلقات "أصابت جدارا إسمنتيا خارجيا ولم تقع أية إصابات تذكر"، مشيرا إلى أنه تم "فتح تحقيق في الحادثة".

يتبع..