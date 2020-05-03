العراق يسجل 77 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار"، مشيرا إلى "تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء".



وأشار إلى أن "الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262".

وتابع أن "مجموع الإصابات بلغ 2296، والوفيات 97 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1490".

المصدر: RT