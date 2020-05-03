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نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا

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نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
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أطباء في مستشفى العجمي بالإسكندرية
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وجهت نقابة أطباء مصر بلاغا إلى النائب العام، حمادة الصاوي، ضد مديرة مستشفى العجمي بالإسكندرية بسبب تجاهلها لمتطلبات مكافحة وباء كورونا.

وجاء في نص البلاغ الذ نشرته النقابة على صحفتها في "فيسبوك"، أن العديد من الأطباء تقدموا بشكوى للنقابة تفيد بإصرار مديرة مستشفى العجمي النموذجي للحظر الصحي "على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر إنتشار العدوى بينهم".

نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate
بلاغ من نقابة أطباء مصر إلى النائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي
نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate
بلاغ من نقابة أطباء مصر إلى النائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي
نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate
بلاغ من نقابة أطباء مصر إلى النائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي
نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate
بلاغ من نقابة أطباء مصر إلى النائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي

واستعرضت النقابة أسبابا عدة لتقديم البلاغ، من بينها "قيام المديرة بتجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى".

نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate
بلاغ من نقابة أطباء مصر إلى النائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي
نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا
Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate
بلاغ من نقابة أطباء مصر إلى النائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي

كما ذكر النص أن المديرة "قامت بمخالفة قواعد مكافحة العدوى وذلك بأن قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين".

وطلبت النقابة التحقيق مع المديرة المشكو في حقها لمخالفة عدد من قوانين الدولة، داعية "جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون في حقهم وواجبهم في اتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أي جهة إدارة في توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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