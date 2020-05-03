نقابة الأطباء في مصر تشكو من مخالفة مديرة مستشفى لمعايير مكافحة وباء كورونا

وجهت نقابة أطباء مصر بلاغا إلى النائب العام، حمادة الصاوي، ضد مديرة مستشفى العجمي بالإسكندرية بسبب تجاهلها لمتطلبات مكافحة وباء كورونا.

وجاء في نص البلاغ الذ نشرته النقابة على صحفتها في "فيسبوك"، أن العديد من الأطباء تقدموا بشكوى للنقابة تفيد بإصرار مديرة مستشفى العجمي النموذجي للحظر الصحي "على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر إنتشار العدوى بينهم".

Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate

Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate

Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate

Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate

واستعرضت النقابة أسبابا عدة لتقديم البلاغ، من بينها "قيام المديرة بتجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى".

Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate

Facebook@Egyptian.Medical.Syndicate

كما ذكر النص أن المديرة "قامت بمخالفة قواعد مكافحة العدوى وذلك بأن قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين".

وطلبت النقابة التحقيق مع المديرة المشكو في حقها لمخالفة عدد من قوانين الدولة، داعية "جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون في حقهم وواجبهم في اتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أي جهة إدارة في توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم".

ناصر حاتم

المصدر: RT