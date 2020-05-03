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عودة الحياة لشوارع الأردن بعد تخفيف قيود كورونا

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عودة الحياة لشوارع الأردن بعد تخفيف قيود كورونا
Reuters
الأردن يرفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي
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ازدحمت شوارع العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، بالسيارات والمارة من جديد بعد قرار الحكومة تخفيف حظر تجول استمر 40 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتدفق الأردنيون على الأسواق في وسط المدن وشوهدت السيارات تنطلق على الطرق السريعة بعد أن ظلت مهجورة لأسابيع.

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وجاء حظر التجول بقوات الجيش إلى الميادين الرئيسية بالعاصمة بهذه الأعداد الكبيرة لأول مرة منذ إعلان الأحكام العرفية قبل عقود.

وتوقفت حركة الحياة اليومية وتعطلت أنشطة الشركات وبات العاملون بأجر يومي دون مصدر للعيش.

ولم توضح الحكومة موعد عودة الموظفين بالهيئات الحكومية لأعمالهم أو موعد استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات.

كما ظل المطار مغلقا أمام حركة نقل الركاب ولم تفتح معابر الحدود البرية مع سوريا وإسرائيل والعراق والسعودية إلا لنقل البضائع.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الأردنية قالت يوم السبت إن المملكة سجلت 463 حالة إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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