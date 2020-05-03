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معدلات كورونا في الإمارات تستمر في الارتفاع الطفيف

أخبار العالم العربي

معدلات كورونا في الإمارات تستمر في الارتفاع الطفيف
Reuters Rula Rouhana
دبي مول
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أعلنت السلطات الصحية الإماراتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 حالات وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 126 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 14163.

وتماثل 99 مريضا للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2763 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم أكبر قفزة شهدتها حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الإمارات، وتتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (561 إصابة).

المصدر: RT

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