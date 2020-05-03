الجزائر تعيد غلق المحلات التجارية التي استأنفت عملها بداية رمضان

أعلنت ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، تعليق النشاطات التجارية التي كانت قد استأنفت مع بداية شهر رمضان.

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وفي بيان صادر عن الولاية، أكدت أنه حرصا على سلامة المواطنين وفي إطار التفعيل المستمر لتدابير الوقاية من كورونا والحد من انتشاره، وعلى إثر تسجيل إخلال بالاحتياطات والتدابير ذات الصلة التي من شأنها أن تبطل النتائج المحققة على صعيد الصحة والوبائية، أبلغ والي ولاية الجزائر كافة التجار والحرفيين وأصحاب المحلات أنه تقرر غلق الأماكن التالية:

قاعات الحلاقة، محلات الحلويات والمرطبات محلات الأحذية والألبسة، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

وتوجه الوالي إلى كل المواطنين بضرورة تجنب الازدحام في أسواق الخضار والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية، و ضرورة أخذ كل احتياطات السلامة والوقاية بوضع الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

RT

وكانت وزارة الصحة الجزائرية، أفادت أمس السبت، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 4295 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 459.



المصدر: RT