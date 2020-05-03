أنباء عن عصيان جديد في سجن لـ"الدواعش" في الحسكة السورية
Reuters Goran Tomasevic
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أكد مراسل RT في شمال شرقي سوريا ورود أنباء عن اندلاع عصيان جديد داخل سجن غويران المخصص لاحتجاز عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الحسكة.
وأرسل مراسلنا اليوم الأحد لقطات تظهر تحليق مروحيات أمريكية فوق السجن.
ونقل مراسلنا عن مصادر مطلعة قولها إن سبب العصيان الجديد، وهو الثاني منذ شهر، يعود إلى رغبة "الدواعش" المحتجزين في لقاء عوائلهم من النساء والأطفال الموجودين في المخيمات بشمال شرقي سوريا.
المصدر: RT