مراسل RT يروي تفاصيل عصيان "الدواعش" في أحد سجون الحسكة السورية

روى مراسلنا محمد حسن تفاصيل عملية العصيان والتمرد التي حدثت وقائعها الليلة الماضية في أحد السجون التي يتم فيها احتجاز إرهابيي "داعش".

ونقل مراسلنا عن مدير السجن قوله، إن "إرهابيي داعش المعتقلين تمكنوا من تخريب وخلع الأبواب الداخلية للزنزانات، وإنشاء فتحات في جدران المهاجع، والسيطرة على الطابق الأرضي للسجن".

وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تحركت للتدخل المباشر، وإنهاء حالة العصيان الحاصلة، وتأمين المركز وجميع المعتقلين الموجودين داخله.

وأكد مدير السجن أن الوضع في المعتقل تحت السيطرة بشكل كامل، وأن هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى الحاجة للمزيد من الدعم من المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد "داعش"، من أجل تأمين الحماية القصوى لمراكز الاحتجاز والمخيمات التي تضم إرهابيي التنظيم وأفراد عائلاتهم.

المصدر:RT

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