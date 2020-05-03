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السعودية تسجل ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا

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السعودية تسجل ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا
Reuters AHMED YOSRI
شوارع وطرق العاصمة السعودية الرياض في زمن وباء فيروس كورونا المستجد
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سجلت السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1552 حالة.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا.

ولفت العبد العالي إلى أن 16% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و84% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362.

وذكر العبد العالي أن 22693 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 139 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و 2 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 184 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 369 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4134 شخصا.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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