السعودية تسجل ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1552 حالة.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا.

ولفت العبد العالي إلى أن 16% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و84% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362.

وذكر العبد العالي أن 22693 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 139 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و 2 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 184 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 369 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4134 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1552) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (4134) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/DAEAynMhpQ — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 3, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية