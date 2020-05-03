"العفو الدولية" تنتقد تعامل السلطات المصرية مع صحفيين

وجهت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، انتقادات للحكومة المصرية بسبب فرض رقابة على وسائل الإعلام.

وذكرت المنظمة، ومقرها في بريطانيا، في تقرير جديد نشرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن حكومة القاهرة "احتجزت تعسفيا منذ عام 2016 عشرات الصحفيين في أماكن عملهم"، حسب قول المنظمة.

وحمل مدير البحوث وأنشطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، السلطات المصرية عن منع نشر أخبار، وإغلاق مواقع إخبارية.

وشدد التقرير على أن ضمان حرية تدفق المعلومات يمثل أمرا ذا أهمية قصوى الآن، خلال فترة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا.

ولم ترد الحكومة المصرية بعد على هذا التقرير.

المصدر: RT