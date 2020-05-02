السلطات المصرية: مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد

أفادت الداخلية المصرية في بيان بمقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء استهداف وكر لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

يذكر أن الجيش المصري أعلن الخميس عن انفجارعبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد نعى عناصر القوات المسلحة، ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان".

ناصر حاتم

المصدر: RT