 
مباشر

السلطات المصرية: مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية: مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد
Reuters
الجيش المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsjq

أفادت الداخلية المصرية في بيان بمقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء استهداف وكر لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

يذكر أن الجيش المصري أعلن الخميس عن انفجارعبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد نعى عناصر القوات المسلحة، ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان".

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا