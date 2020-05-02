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الجزائر.. 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" والإصابات تتجاوز عتبة الـ4000

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الجزائر.. 6 وفيات جديدة بوباء
Reuters
الجزائر.. 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" والإصابات تتجاوز عتبة الـ4000
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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، مضيفة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت الجمعة عن تسجيل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 453، والإصابات إلى 4154.

وأكد جمال فورار، الناطق باسم لجنة متابعة ورصد كورونا، تسجيل 42 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 1821.

وتشير الأرقام المسجلة في آخر 24 ساعة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة بيوم الخميس الذي سجلت فيه 6 وفيات و158 إصابة بالعدوى.

المصدر: RT

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