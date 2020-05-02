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مصر.. حبس شخص انتحل صفة النائب العام (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس شخص انتحل صفة النائب العام (صور)
Reuters
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أمر النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية وانتحاله صفة النائب العام.

وشرع المتهم في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية، عن طريق انتحاله صفة غير صحيحة، واصطناعه حسابا خاصا بموقع للتواصل الاجتماعي نسبه زورا إلى شخص طبيعي، واستخدمه في أمر يسيء إلى من نسب إليه (النائب العام).

مصر.. حبس شخص انتحل صفة النائب العام (صور)
RT
مصر.. حبس شخص انتحل صفة النائب العام (صور)
RT
مصر.. حبس شخص انتحل صفة النائب العام (صور)
RT
مصر.. حبس شخص انتحل صفة النائب العام (صور)
RT

ناصر حاتم

المصدر:RT

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