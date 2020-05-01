بالفيديو.. لحظة انهيار مستشفى ميداني لمرضى كورونا في قطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورا ومقاطع فيديو لانهيار مستشفى ميداني مخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا في دولة قطر.

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ويبدو أن الحادث كان نتيجة لهبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، حيث تظهر اللقطات المتداولة المستشفى وقد انهار بشكل شبه كامل، بينما كان بعض الأشخاص يفرون من المكان، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وشيدت قطر المستشفى المؤقت من الخيام، قبل نحو أسبوعين، في منطقة "أم صلال" بشمال العاصمة الدوحة، بإيعاز من وزارة الصحة، التي لم تعلق على الحادث بعد.

ويضم 3 آلاف سرير في مرحلته الأولى لاستخدامها في العزل الميداني، وفق تقارير محلية قطرية.

وبلغت الحصيلة العامة للإصابات بفيروس كورونا المسجلة في قطر 13409 إصابات، والوفيات 10 حالات، والمتعافين 1372 شخصا.

عاصفة رعدية ورياح قوية تهدم المستشفى الميداني في قطر وأضرار أخرى في منطقة



#انهيار_المستشفي_الميدانيpic.twitter.com/5HQCXvaXGZ — Ten (@ten989) April 30, 2020

#انهيار_المستشفى_الميداني مستشفى مكلف ١٢٠ مليون ومكلف الدولة خسائر وبطيخ جذي بكل سهولة بدون مايكون فيه اي دعامات او مقوى، اسواء واحد يبني بيحط دعامات عاد كيف مستشفى وفيه دكاتر ومرضى بهالسهولة لازم يتحاسبون الي سوو كذا، شركة الشيخ حمد بن جاسم والدكتور عبداللطيف الخال pic.twitter.com/VYUwsktjTE — راكان الهاجري (@rakaan_turki) April 30, 2020

المصدر: RT