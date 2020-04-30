قطر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، استمرارا لوتيرة متسارعة لانتشار الداء في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، في إحصائية جديدة نشرتها الخميس، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 845 حالة جديدة لتصل إلى مستوى 13409، بما في ذلك 12027 حالة تعتبر نشطة وتخضع حاليا للعلاج.

ويمثل المعدل اليوم الجديد ارتفاعا جديدا لوتيرة زيادة الإصابات، بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا على مدار يومين، حيث بلغ في إحصائية الاثنين 957 حالة، والثلاثاء 677، والأربعاء 643.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/u86390HFcR — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 30, 2020

وأوضحت الوزارة أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة، أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بفضل الفحوصات الاستقصائية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة.

وتعود حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

ونوهت وزارة الصحة العامة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض.

وأفادت وزارة الصحة بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في قطر خلال اليوم الماضي، ليبقى هذا العدد عند نقطة 10 حالات.

وأعلنت مع ذلك تسجيل 129 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين بين المصابين بالفيروس إلى 1372 شخصا.

المصدر: RT + الشرق