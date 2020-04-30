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الحكومة المصرية تنعى أفراد الجيش الذين قتلوا جراء هجوم شمالي سيناء

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تنعى أفراد الجيش الذين قتلوا جراء هجوم شمالي سيناء
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اجتماع لمجلس الوزراء المصري
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نعى مجلس الوزراء المصري أفراد القوات المساحة الذي لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمالي سيناء.

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وعبر بيان أصدره مجلس الوزراء عن "تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان والأديان".

وتابع البيان أن "هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار".

وجاء في ختام البيان: "هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم. وستحيا مصر بأبنائها المخلصين في أمن واستقرار على مر العصور".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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