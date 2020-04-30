بالأرقام.. فيروس كورونا ينتشر بشكل غير مسبوق في مصر

انتشر فيروس كورونا بشكل غير مسبوق في مصر خلال شهر أبريل الجاري، وفقا لأرقام وزارة الصحة المصرية حيث أعلنت عن تسجيل أعلى الإصابات اليومية خلال هذا الشهر.

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وبدأت رحلة فيروس كورونا في مصر مع أول حالة حاملة للفيروس تم اكتشافها يوم 14 فبراير، لشخص صيني، ولكن سرعان ما ارتفع العدد في شهر مارس حيث شهد إصابة 709 شخص بينهم مصريون أغلبهم قادمون من الخارج، ووصلت الوفيات إلى 46 وفاة.

وانفجرت أعداد المصابين خلال الشهر الجاري لتتضاعف 5 مرات تقريبا لتصل إلى 4827 حالة، بوفيات وصلت إلى 346 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، وصل إلى 269 حالة، بالإضافة إلى وفاة 12 شخصا.

ولفتت الوزارة إلى خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية