وزارة الصحة المصرية: تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 269 بينما عدد الوفيات إلى 12.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب، لافتا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.

ولفت إلى خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيا.

المصدر: RT