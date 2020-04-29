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وزيرة الصحة المصرية للسيسي: سنبهر العالم بالقضاء على كورونا مثلما قضينا على فيروس سي

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية للسيسي: سنبهر العالم بالقضاء على كورونا مثلما قضينا على فيروس سي
Reuters
مصر
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تعهدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على فيروس كورونا، مثلما تمكنت مصر من القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر.

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وقالت الوزيرة للرئيس المصري: "نوعدك بالعمل ليل نهار، حتى نكون على قدر التحدي، وستعبر مصر من هذه المحنة العالمية بدروس".

وتابعت: "زي ما أبهرنا العالم بالقضاء على فيروس سي خلال 7 شهور، هنبهر العالم بالشباب الذين عملوا في مبادرة 100 مليون صحة، وهم من سيكمل معنا في منظومة الجائحة".

وأشارت إلى أنه تم توجيه الشعب المصري أكثر من مرة لأن المرض شيء لا يمكن إخفاؤه، ويجب في حالة شعور أي مواطن بأي احتياج طبي، التوجه لمستشفيات الحميات والصدرية، الممتدة في 27 محافظة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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