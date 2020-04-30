المغرب: سيطرنا على كورونا وأعداد الوفيات تتراجع

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.

وقال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي: "الحمد لله حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض".

وأضاف، أن "المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7 %، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4 %، ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم العاملون في المجال الصحي".

وجدد رئيس الحكومة المغربية، التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ما يقارب الـ5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 165 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 778 حالة في عموم البلاد.

المصدر: "هسبريس"