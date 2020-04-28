المغرب.. تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا

أكدت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 4252 حالة.

وقال رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، إنه "تم تسجيل ثلاث حالات وفاة أيضا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 165 وفاة".

وأضاف: "سجلنا 83 حالة تعاف من المرض ليصبح عدد الذين تماثلوا للشفاء 778 شخصا".

وأشار اليوبي، إلى أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 18.3%، في حين استقرت نسبة الوفاة عند نحو 3.9%.

المصدر: "رويترز"