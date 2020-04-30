السيسي ورئيس وزراء باكستان يناقشان العلاقات الثنائية ومبادرة تخفيف الديون عن الدول النامية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان، عمران خان، حيث شكره الأخير على دعم مبادرة تخفيف عبء الديون.

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وقال المتحدث إن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمنا دعم مصر لمبادرة باكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تناول الاتصال تبادل الأراء بشأن جهود البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين مصر وباكستان لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

وأشاد الرئيس المصري بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكدا حرص بلاده على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري بينهما.

المصدر: RT