باكستان تعول على دور مصر في أمن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، وتطلعه لتطوير التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات.

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وأوضح الرئيس المصري خلال لقائه رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن مصر تهتم بتطوير العلاقات التجارية مع باكستان، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، على عمق العلاقات بين مصر وباكستان مشيرا إلى أن بلاده تعول على دور مصر في أمن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصة على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.

وقدم عمران خان دعوة للرئيس المصري لزيارة باكستان.

المصدر: RT