نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي مجموعة من الصور، اليوم الجمعة، أثناء أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناسك العمرة في السعودية.

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وظهر الرئيس المصري وهو يدعو الله في المسجد الحرام، وبجانبه معتمرون.

ووصل الرئيس المصري، أمس الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية الطارئة، والدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، بمكة المكرمة.

واعتبر الرئيس المصري، في كلمة ألقاها خلال القمة العربية الطارئة بمكة أمس الخميس، أن منطقة الخليج تواجه تهديدات أمنية غير مسبوقة، واعدا بأن الدول العربية لن تتسامح مع ذلك.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر