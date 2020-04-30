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وزير الداخلية المصري الأسبق يعلق على مشهد محاولة اغتياله في مسلسل "الاختيار"

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية المصري الأسبق يعلق على مشهد محاولة اغتياله في مسلسل
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وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم
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علق وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم، على مشهد محاولة الاغتيال التي تعرض لها مطلع سبتمبر من عام 2013، والتي تجسدت في مسلسل "الاختيار".

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وقال اللواء محمد إبراهيم، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، تعليقا على مشاهد التخطيط لاغتياله والواقعة بشكل عام: "الحمد لله ربنا نجانا وأنقذ مصر.. الحمد لله ربنا نجانا"، وتابع: "ربنا أنقذ مصر، وأرواحنا فدا مصر، حطينا أرواحنا على كفوفنا ووصلنا لبر النجاة".

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولة البطل الراحل أحمد المنسي أحد ضباط الجيش المصري، أحداثا متطورة عن الحلقات السابقة، حيث وافقت جماعة "أنصار بيت المقدس" بشكل نهائي على انضمام هشام عشماوي لها، كما تحدث الإرهابي عن التخطيط لعملية اغتيال وزير الداخلية، ليرد عليه شريكه الآخر، ويخبره بأنه شخص عزيز على الجماعة ولن يضحوا به في مثل هذه العملية البسيطة.

وبعدها يقرر مرسال "جماعة أنصار بيت المقدس" في مصر، أن ينقل المهمة إلى وليد صديق عشماوي والذي تمنى هذه الأمنية كثيرا في حياته.

المصدر: القاهرة 24

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