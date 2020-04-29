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المغرب.. المصادقة بالإجماع على قانون الطوارئ في البلاد

أخبار العالم العربي

المغرب.. المصادقة بالإجماع على قانون الطوارئ في البلاد
Reuters Youssef Boudlal
الإجراءات الوقائية في المغرب
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صادقت لجنة الداخلية وسياسة المدينة بمجلس النواب المغربي الأربعاء بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بالتصويت على مرسوم قانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى "استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض مرسوم القانون على البرلمان للمصادقة عليه".

ويأتي القانون، بعد إصدار الحكومة مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

يذكر أن اللجنتين المعنيتين بالأمر في غرفتي البرلمان صادقتا على القانون بالإجماع، في شهر مارس الماضي.

المصدر: "هسبريس"

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