تركيا تتهم مصر بمحاولة إخفاء "مخططاتها" في ليبيا

أكدت الخارجية التركية الأربعاء، أن اتهام الحكومة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، "يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن "دعم مصر لحفتر الذي يهدف إلى إقامة دكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرا مستغربا".

وأضاف: "دعم حكومة مصر لأمير الحرب حفتر، الذي أعلن أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259 من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة، تناقض غريب".

وتابع: "إذا كانت مصر تريد حقا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، ينبغي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر".

وأعلن المشير خليفة حفتر إسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي، وتفويض الشعب جيشه في قيادة البلاد، في خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

المصدر: "الأناضول"