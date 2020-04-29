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العراق.. تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق.. تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters KHALID AL-MOUSILY
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أن "الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط"، مبينا أنه "تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء".

وأشار، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346".

المصدر: RT

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