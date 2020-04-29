العراق.. استنفار أمني في البصرة بسبب تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بكورونا

سجلت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مما دعا السلطات للاستنفار الأمني.

وأعلنت السلطات في المحافظة الموقف الوبائي للأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 50 إصابة جديدة، وحالة شفاء واحدة.

وقال رئيس خلية الأزمة محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان صحفي، إن "الإصابات الأخيرة جاءت بسبب حضور بعض المواطنين للمناسبات الاجتماعية وملامسة حاملي الفيروس".

ووجهت قيادة عمليات البصرة بالاستنفار الأمني العام في المحافظة بعد ارتفاع أعداد المصابين، ودعت إلى عدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية والطارئة.

المصدر: RT