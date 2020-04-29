الحوثيون يكذّبون أرقام الأمم المتحدة حول مساعدات كورونا لليمن

ردت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لـ"أنصار الله" الحوثيين، على تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، حول المساعدة الأممية في مواجهة كورونا.

وقالت الوزارة، إن "ما تم توزيعه من أجهزة تنفس صناعي بلغ 98 جهازا فقط، وتم طلبها من عامين ولأمراض أخرى خلافا لما قالت غراندي إنه تم توزيع 208 أجهزة تنفس".

وأضافت: "ذكرت غراندي أنه تم توفير 520 سرير عناية مركزة، بينما لم يتم توريد أي أسرة عناية مركزة إطلاقا بل 96 سريرا عاديا لا تصلح حتى لأقسام الرقود".

وتابعت: "لم يتم توريد أسطوانات الأوكسجين للمرافق الصحية، ولا الأجهزة الطبية الخاصة بغرف العناية المركزة رغم ضرورة توافرها فيما تم الاتفاق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية على توزيع 39 جهاز تنفس موجودة في مخازنهم، ولكن لم يتم ذلك".

وأشارت، إلى أن "غراندي ذكرت أن منظمة الصحة العالمية اشترت ألف سرير عناية إضافة إلى 4 آلاف جهاز تنفس، وهذا لا يستجيب للاحتياج العاجل الذي يتجاوز الـ10 آلاف سرير عناية مركزة".

وأكدت الوزارة أنها استلمت 3400 فحص كورونا، إلا أن احتياج اليمن هو 500 ألف فحص بصورة طارئة و10 ملايين فحص في المرحلة الثانية.

وختمت الوزارة بالقول، إن "غراندي أشارت إلى زيادة ألف فريق استجابة، إلا أن ما تم زيادته هو فريق واحد لكل مديرية، ونأمل في زيادة الفرق إلى 12 لكل مديرية.

المصدر: "موقع أنصار الله"