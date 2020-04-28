تحذيرات أممية من خطر اجتياح كورونا لليمن

أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، واجتياحه هذا البلد المثقل بأواضعه.

وورد في بيان صدر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "اليمن بقي حتى الآن، خلافا لبلدان منطقة شرق المتوسط، عند حالة إصابة واحدة مؤكدة مخبريا بكورونا، أعلن عنها في محافظة حضرموت مطلع أبريل الجاري".

وأشار البيان، نقلا عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي: "حذرنا منذ أول إصابة بكورونا من أن الفيروس موجود الآن في اليمن، وقد ينتشر بسرعة".

وأضافت: "العوامل كلها موجودة هنا، حيث مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل".

وتابعت: "استنادا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور 17 يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات من أن هناك احتمالا كبيرا جدا لأن يكون الفيروس انتشر دون اكتشافه والتخفيف من حدة تفشيه في المجتمعات المحلية".

المصدر: "المشهد اليمني"