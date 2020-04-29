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تونس.. بدء تخفيف القيود في عدة قطاعات اعتبارا من 4 مايو

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تونس.. بدء تخفيف القيود في عدة قطاعات اعتبارا من 4 مايو
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو المقبل، تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، عن إجراءات التخفيف في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

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وأضافت أن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو.

وأشارت إلى أن إجراءات التخفيف التدريجي لن تشمل بعض فئات المواطنين، مثل الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 65 سنة والنساء الحوامل والأطفال الأقل من 15 سنة بالاضافة إلى الأشخاص ضعيفي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، وستواصل تلك الفئات الالتزام بالحجر الصحي الشامل.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام تونسية

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