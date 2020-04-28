سوريا.. تخفيف القيود على التنقل بين المحافظات والأنشطة الاقتصادية

قررت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء، التخفيف من القيود المفروضة على التنقل داخل البلاد وبعض الأنشطة الاقتصادية، مع مواصلة الإجراءات الاحترازية في ظروف وباء كورونا.

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وقرر الفريق الحكومي السماح بالتنقل بين المحافظات، أيام الخميس والجمعة والسبت (الموافق لـ30 أبريل الحالي) والأول والثاني من مايو القادم لمرة واحدة فقط، ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات.

وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع من يلزم لتوفير خدمات النقل بين المحافظات في الأوقات المحددة وإجراء الفحوصات اللازمة عند مداخل المدن.

كما وافق الفريق الحكومي على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.

المصدر: RT