سوريا.. عودة جزئية للأنشطة الحكومية والتجارية

بدأ عدد من الفعاليات في سوريا العودة الجزئية إلى العمل وفقا للقرارات الحكومية الأخيرة، التي سمحت بتخفيف إجراءات الحظر المفروضة في البلاد، مع الإبقاء على حظر التجول.

وأعلنت الداخلية السورية استئناف تقديم بعض الخدمات التي كانت متوقفة، كمنح خلاصة السجل العدلي (غير محكوم)، وبيان حركة قدوم ومغادرة من إدارة وفروع الهجرة والجوازات.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي "تيسيرا لحصول المواطنين على الخدمات الرئيسية التي تقدمها أجهزة وزارة الداخلية".

ودعت الوزارة إلى "التقيد بتطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة بما يضمن عدم حدوث ازدحام أمام الجهات التي تقدم هذه الخدمات".

كذلك تمت إعادة افتتاح جزئية لـ"مراكز خدمة المواطن" لتقتصر على تقديم خدمات ضرورية محددة شرط التزام الوزارات المعنية بوضع آلية تنظيمية للمراجعين وتسيير المعاملات تضمن عدم الازدحام.

وأكدت محافظة دمشق، أنها اتخذت "جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الازدحام في صالات الانتظار وترك مسافات أمان بين المواطنين مع التزام جميع العاملين في الصالات بارتداء القفازات والكمامات".

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كذلك أصدرت محافظة دمشق تعميما يتضمن السماح بعودة عدد من المهن للعمل في أيام معينة، بحيث يعمل كل نوع من المهن يومين في الأسبوع، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، ومن المهن التي سمح لها بالعمل يومي الإثنين والأربعاء: مكاتب التجارة العامة، والتعهدات والإكساء، وتعقيب المعاملات، وبيع الدخان، وتأجير السيارات وتعليم قيادة السيارات، والمكاتب الاستشارية، وبيع الألبسة والأحذية.

أما المهن التي سمح لها بالعمل يومي الثلاثاء والخميس، فمنها: مكاتب الترجمة المحلفة، والتخطيط والرسم، وبيع أجهزة الإطفاء، وما يتعلق ببيع الأبواب الخشبية، والأثاث والمفروشات، والسجاد، والدهانات، والأسقف المستعارة.

وكانت الحكومة السورية قررت تخفيف إجراءات الحظر المفروضة في البلاد، فسمحت بعودة جزئية للمحلات التجارية على أن يتم ذلك ليومين في الأسبوع ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

المصدر:RT