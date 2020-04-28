صحة غزة: نراقب حالة 1931 شخصا في 23 مركزا للحجر الصحي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الوزارة تتابع صحيا 1931 شخصا داخل 23 مركز حجر صحي في القطاع، وأن حالتهم مطمئنة.

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وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أشار القدرة إلى أن "جميعهم بحالة مطمئنة"، وأن 118 منهم يحتاجون لرعاية طبية خاصة بسبب حالتهم المرضية، و"يقوم على خدمتهم 380 كادرا طبيا وشرطيا وخدمات مساندة".

وحسب المتحدث باسم الوزارة، فقد انتهت فترة الحجر على 58 شخصا في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وأضاف: "المختبر المركزي أتم فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة، وجميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة".

وأوضح أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بفيروس كورونا لا تزال تحت العلاج وحالتهم مطمئنة، ولا تزال حالة متعافية داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

القدرة: الاحتلال مسؤول عن هشاشة الأوضاع الصحية

وصرح القدرة بأن وزارة الصحة في القطاع تعاني أزمة خانقة في الموارد الصحية وأنها تحمل "الاحتلال الإسرائيلي هشاشة الأوضاع الصحية والإنسانية لمواجهة جائحة كورونا".

وتابع: "نطالب المؤسسات الأممية والجهات المعنية بالضغط المباشر على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار واتخاذ خطوات ملموسة لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة".

المصدر: مركز الإعلام والمعلومات الحكومي الفلسطيني